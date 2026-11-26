Non capita tutti i giorni di segnare il gol della vittoria in una partita di Champions League . Se poi di ruolo fai il centrocampista e ci riesci a 32 anni suonati, il traguardo assume un significato ancor più importante e davvero speciale. Il premio a una lunga gavetta con l’etichetta scomoda di figlio d’arte e i relativi continui paragoni con l’illustre genitore ad accompagnarlo durante tutta la carriera. Martedì sera Luis Milla Manzanares ha dimostrato di poter brillare solamente di luce propria, visto che è tra i migliori mediani in circolazione nel Vecchio Continente. Uno che in mezzo al campo sa fare tutto, anche se predilige dare del tu al pallone.

Non a caso per la sua prima segnatura in Champions ha scelto di utilizzare una spettacolare conclusione balistica dalla distanza, infilando il pallone all’incrocio . Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Una gemma che ha permesso al Como di arrampicarsi sempre più in alto nella classifica della League Phase e a mandare al tappeto l’Aek Atene sotto gli occhi di papà Luis Milla Aspas, presente sugli spalti del Sinigaglia per tifare il figlio. Un gioia doppia, con entrambi apparsi visibilmente emozionati a fine gara. D’altronde la carriera del numero 6 comasco è stata tutt’altro che semplice.

La carriera di Milla

Da ragazzino era una grande promessa del vivaio dell’Atletico Madrid, quando un terribile infortunio al legamento crociato aveva rischiato di spezzargli la carriera oltre che la gamba. Luis a 21 anni riparte così dalla Serie C spagnola nel Fuenlabrada, col quale il 28 novembre 2017 si regala una serata magica in Coppa del Re. Al Santiago Bernabeu (che aveva visto protagonista papà) Milla Jr con una saetta da quasi trenta metri impallina Keylor Navas, trascinando la cenerentola a un clamoroso 2-2 in casa dei Campioni d’Europa. Quella notte Luis capisce che può ancora farcela a realizzare il suo sogno calcistico. Pochi mesi dopo si trasferisce nella Segunda Division al Tenerife, da dove dopo due anni eccellenti lo pesca il Granada. A 25 anni esordisce così nella Liga e lo fa nel migliore dei modi, segnando un gran gol all’Athletic Bilbao. Il resto è storia di oggi: col Como che sogna in grande grazie al suo metronomo iberico, che funge un po’ da allenatore in campo e ha movenze alla Fabregas.

Cesc lo ha voluto

Proprio Cesc l’ha voluto fortemente - a dispetto della carta d’identità da over 30 - sul Lago per rinforzare la batteria dei centrocampisti. E così a giugno il ds Ludi lo preleva dal Getafe, pagando la clausola da appena 6 milioni. Coi prezzi che girano: un vero affare. Luis Milla Manzanares ora non è più soltanto il figlio dell’ex giocatore di Real e Barcellona, nonché vincitore dell’Europeo Under 21 nel 2013 da ct della Roja. Adesso infatti tutta Europa lo conosce e inizia ad ammirarlo.