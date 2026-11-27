Parola d’ordine: cautela. Il Como viaggia spedito, quinto in campionato e terzo in Champions League, ma continua a fare i conti con numerose assenze. E non è scontato che ci sia qualche ritorno contro la Juventus domenica sera. Martedì contro l’Aek Atene si è rivisto in campo Chalobah, che ha affiancato Ramon in difesa e torna così ad essere la prima scelta di Fàbregas per il reparto arretrato, sebbene Kempf l’abbia sostituto per un mese senza farlo rimpiangere. L’elenco degli infortunati è infatti ancora lungo: Kambwala, Diao, Addai, Caqueret, Rodriguez e Kean. Sugli ultimi due, i tempi sono incerti - minimo due-tre settimane per lo spagnolo, per l’ex bianconero si prospetta un ritorno in primavera -, qualche parola di speranza per gli altri è trapelata nel post partita di martedì: «Contro la Juventus qualcuno tornerà a disposizione», si è lasciato scappare Fàbregas. Se ne saprà di più domani pomeriggio, quando il tecnico del Como presenterà la terza sfida consecutiva - e mercoledì arriverà la quarta per gli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese - al Sinigaglia, che sta diventando un autentico avamposto inespugnabile: in Champions il Como ha sempre vinto nel proprio stadio, in campionato solo la Roma è riuscita a strappare un punto.

Como, Diao e Addai recuperati? Contro la Juventus, il Como potrebbe - condizionale quantomai d’obbligo - ritrovare per la panchina Diao, giocatore prezioso e, come lo scorso anno, anche problematico per la quantità di infortuni di varia natura che lo hanno colpito nella sua esperienza italiana come la frattura a un piede a varie noie di tipo muscolare. Potrebbe esserci anche Addai, che ha avuto una ricaduta dopo il lungo infortunio al tendine d’Achille. Entrambi hanno avuto problemi muscolari, gli stessi che hanno colpito Caqueret prima della sfida contro il Cagliari e che hanno consigliato di non rischiare. Perché il Como sarà pure lanciato, ma la coperta diventa sempre più corta, le possibili rotazioni sono limitate e il serbatoio della benzina potrebbe svuotarsi da un momento all’altro. Prova ne sia an che la “ spremitura” a cui sta andando incontro Douvikas, 11 reti stagionali e un minutaggio da robot.