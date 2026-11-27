Butez tra nazionale e Como: "Fabregas fantastico, Zidane un top. Mbappé un killer"
"Fabregas è stato molto importante. Ha un'idea di gioco diversa rispetto agli altri allenatori. Ci aiuta a crescere ogni giorno e nella comunicazione è fantastico. Per tutti quanti lui è fondamentale". A parlare è Jean Butez, portiere del Como protagonista della terza puntata di "MySkills", il format di Dazn realizzato in collaborazione con EA Sports FC 27.
"Ho imparato il gioco con i piedi da Ederson, Neuer e Reina"
Butez ripercorre le tappe della sua carriera, dagli inizi al Lille fino al Como. "Da piccolo a Lille ho fatto un provino per giocare come difensore, per questo mi piace giocare con i piedi. Non era mia la decisione di fare il portiere, ma alla fine mi piace di più stare tra i pali. Per imparare al meglio ho visto tanti video di Ederson, Neuer e Pepe Reina, che erano bravissimi a giocare con i piedi".
Butez, che parla anche del sostegno della famiglia ("I miei figli sono sempre con me durante le partite. Anche nei momenti più tranquilli delle partite penso a loro e a quanto è bello averli sugli spalti. Gioco sempre anche per loro"), grazie al Como è anche arrivato in nazionale. "Essere allenati da Zidane è il top. Lui ti fa sentire normale, perché ha un'umiltà enorme. Ti dà fiducia e riesce a farti essere la miglior versione di te. Mbappé? È un killer, mentalmente è fortissimo. Ogni volta che ci alleniamo con la Francia mi segna in continuazione, la mette sempre vicino al palo. È un onore condividere con lui il campo", conclude.
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