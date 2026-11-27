"Fabregas è stato molto importante. Ha un'idea di gioco diversa rispetto agli altri allenatori. Ci aiuta a crescere ogni giorno e nella comunicazione è fantastico. Per tutti quanti lui è fondamentale". A parlare è Jean Butez, portiere del Como protagonista della terza puntata di "MySkills", il format di Dazn realizzato in collaborazione con EA Sports FC 27.

"Ho imparato il gioco con i piedi da Ederson, Neuer e Reina" Butez ripercorre le tappe della sua carriera, dagli inizi al Lille fino al Como. "Da piccolo a Lille ho fatto un provino per giocare come difensore, per questo mi piace giocare con i piedi. Non era mia la decisione di fare il portiere, ma alla fine mi piace di più stare tra i pali. Per imparare al meglio ho visto tanti video di Ederson, Neuer e Pepe Reina, che erano bravissimi a giocare con i piedi".