Fabregas: "Juve o City, i giovani vogliono andare lì. A Spalletti ruberei una cosa". Su Diao e Kean…
Vigilia di grande calcio al Sinigaglia, dove il Como si prepara ad affrontare la Juventus in una sfida che promette intensità e spettacolo. In conferenza stampa, Fabregas ha presentato la gara senza nascondere il valore dell'avversario, riservando parole di grande stima per Spalletti e per la squadra bianconera. Il tecnico spagnolo ha anche fatto il punto sulle condizioni della sua rosa, annunciando tre recuperi importanti, soprattutto quello di Diao. Tra gli argomenti affrontati anche Nico Paz, la gestione dei portieri e l'importanza del sostegno del pubblico comasco. Tanti gli applausi e gli elogi nei confronti della Vecchia Signora.
Fabregas elogia la Juve e svela qualche recupero
"Meglio affrontare la Juve dopo la vittoria con l'AEK Atene in Champions? Tanti nuovi stimoli, dinamiche, ma la squadra lo sta gestendo molto bene il doppio impegno. Ma sapete come la pensiamo qui a Como, è un'altra partita e sono tre punti. Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Spero che i ragazzi siano preparati per fare una grande partita. Cos'ha il Como più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita. Sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto. Serve la partita perfetta contro di loro" - così Fabregas ha esordito in conferenza stampa.
Il tecnico ha poi dato un parere su Smolcic e altri "operai" della squadra: "Tutti sono importanti. C'è spazio per tutti, abbiamo usato tutti i giocatori disponibili. Per il resto la squadra è umile, con ragazzi che vogliono diventare grandi giocatori. Abbiamo un piano chiaro e giusto per loro. Tutti questi giocatori per me sono 'operai'. Sono sempre disponibili, ascoltano. Poi bisogna tirare le orecchie in un modo o nell'altro ad alcuni. Magari una grande squadra non ha bisogno di fare questo ma sappiamo di dover gestire altre dinamiche. Speriamo di poter fare un gran lavoro". Sui rientri dopo gli infortuni: "Tornano Diao, Caqueret e Addai, lui è un po' più indietro. Sono molto contento di avere più giocatori a disposizione".
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