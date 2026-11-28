Vigilia di grande calcio al Sinigaglia, dove il Como si prepara ad affrontare la Juventus in una sfida che promette intensità e spettacolo. In conferenza stampa, Fabregas ha presentato la gara senza nascondere il valore dell'avversario, riservando parole di grande stima per Spalletti e per la squadra bianconera. Il tecnico spagnolo ha anche fatto il punto sulle condizioni della sua rosa, annunciando tre recuperi importanti, soprattutto quello di Diao. Tra gli argomenti affrontati anche Nico Paz, la gestione dei portieri e l'importanza del sostegno del pubblico comasco. Tanti gli applausi e gli elogi nei confronti della Vecchia Signora.

Fabregas elogia la Juve e svela qualche recupero "Meglio affrontare la Juve dopo la vittoria con l'AEK Atene in Champions? Tanti nuovi stimoli, dinamiche, ma la squadra lo sta gestendo molto bene il doppio impegno. Ma sapete come la pensiamo qui a Como, è un'altra partita e sono tre punti. Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Spero che i ragazzi siano preparati per fare una grande partita. Cos'ha il Como più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita. Sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto. Serve la partita perfetta contro di loro" - così Fabregas ha esordito in conferenza stampa.