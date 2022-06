CREMONA - Il portiere Radu dell’Inter la settimana prossima può andare alla Cremonese, neopromossa in Serie A che per la propria porta ha messo gli occhi sull'estremo difensore nerazzurro. Su di lui anche Udinese, Lazio e squadre estere. Non solo. La Cremonese è vicina a riprendere Zanimacchia della Juventus. Stavolta l’intenzione è quella di comprarlo a titolo definitivo. Un altro acquisto è Milanese, centrocampista della Roma, la scorsa stagione in prestito all’Alessandria.