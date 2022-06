Cremonese, preso il classe 2000 Tenkorang

CREMONA - La favola di Joshua Tenkorang , il nuovo acquisto della Cremonese . Il centrocampista classe 2000 passa dalla Serie D alla Serie A in un colpo solo, approdando alla corte di Alvini dopo i 6 gol e i 4 assist della scorsa stagione con la maglia del Campobasso , promosso in Serie C. A comunicare l'ingaggio, il club sul proprio sito ufficiale.

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dal Campobasso Calcio a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang. Nato a Novara il 26 maggio 2000, centrocampista centrale, Tenkorang ha mosso i primi passi nel calcio nel Santa Rita, società della sua città. Entrato a far parte del vivaio del Novara, si è trasferito alla Pro Vercelli dove è rimasto fino alla Berretti. Nel 2015 il centrocampista ha vissuto un’esperienza di 6 mesi in Germania con l’Arminia Bielefeld; al rientro in Italia ha giocato nel campionato di Eccellenza con la Romentinese/Cerano e successivamente in Serie D con il Lanusei e il Campobasso. Nel 2020/21 ha conquistato la promozione in Serie C con la squadra molisana. Nell’ultimo campionato, sempre con il Campobasso ha giocato 32 partite segnando 6 reti e totalizzando 4 assist. Ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo sportivo “Antonelli” di Novara".