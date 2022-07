Cremonese, 8-0 al Falco Albino. Di Carmine ne fa 4

CREMONA - Cremonese oggi in campo al Centro Sportivo Giovanni Arvedi per il primo test stagioane, con i dilettanti del Falco Albino, compagine che milita nel campionato di promozione. Out Ciofani e il nuovo arrivato Chiriches, i grigiorossi si sono imposti con il punteggio di 8-0: brilla Di Carmine con 4 reti. Ben sette i gol messi a segno dalla squadra di Alvini nel corso della prima frazione di gioco, quando i grigiorossi si sono schierati con il 3-5-2: oltre al poker di Di Carmine, anche le rei di Tenkorang, Milanese e Baez. Nella ripresa, spazio al 3-4-2-1, i grigiorossi vanno a segno per l'ottava volta con Strizzolo. La squadra tornerà ad allearsi lunedì alle 17.30. I prossimi test in programma sono mercoledì, contro il Paradiso di Lugano, e domenica prossima contro il Fiorenzuola, poi la partenza per il ritiro di Dimaro.