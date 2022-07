Cremonese, lo stadio Zini diventa di proprietà del club grigiorosso

CREMONESE - Tra Inter e Milan, è la Cremonese ad aver fatto tutto il necessario per avere lo stadio di proprietà. Mentre i due club milanesi sono ancora alle prese con l'iter burocratico per la realizzazione del nuovo stadio di proprietà, il lcub grigiorosso, tornato in Serie A dopo 26 anni, diventerà proprietario dello Stadio Giovanni Zini di Cremona in cui gioca dal 1919. Fino a questo momento la società ha giocato nell'impianto grazie al diritto di superficie. Adesso però, con il ritorno in Serie A, la Cremonese spinge per ottenere la proprietà della sua "casa". Come si legge su Calcio Finanza, verrà pubblicato un bando dal Comune di Cremona per raccogliere le manifestazioni di interesse per l'acquisto. Il club, ovviamente, è in prima fila e ha già stanziato quasi 5 milioni di euro per i lavori di ammodernamento della stadio.