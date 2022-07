Cremonese, Valeri-Baez decidono l'amichevole con la Spal

DIMARO - La Cremonese di Massimiliano Alvini affronta al Centro Sportivo di Dimaro la Spal di Roberto Venturato. Nei grigiorossi dal 1' i nuovi acquisti Vasquez, Ghiglione, Pikel, Tenkorang e Tsadjout. Parte subito forte la Cremonese al 2' con Tsadjout che trova subito la gioia del gol, smorzata subito dalla bandierina alzata del guardalinee per fuorigioco. AL 14' ci prova Tenkorang con il suo tiro che finisce di poco a lato. La gara viaggia a ritmi non troppo intensi ma si rivela comunque vivace con le due squadre che cercano continuamente di prendere l'iniziativa. Pericolosi ancora Tsadjout e Valeri. La Spal si fa vedere dalle parti di Sarr con il colpo di testa di Finotto che manca il bersaglio. Al 30' cooling break per riprendere fiato e dissetarsi. Cremonese e Spal non si risparmiano nei primi 45 minuti ma il gol non arriva. Nel secondo tempo Alvini inserisce Ciofani e Sernicola al posto di Tenkorang e Ravanelli. Al 47' la Cremonese passa in vantaggio con il tiro vincente in area avversaria di Valeri, terzino sinistro grigiorosso nel mirino della Lazio. Gli spallini provano sempre a impensierire la retroguardia avversaria, ma la Cremonese regge bene l'urto. A due minuti dalla fine del match rigore per la Cremonese per fallo su Strizzolo in area di rigore spallina: Baez dal dischetto spiazza Thiam e mette il sigillo sul 2-0. Finisce così, con i grigiorossi che hanno offerto buone indicazioni a mister Alvini.