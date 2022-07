Cremonese, 3-1 al Crema nel test. Gondo doppietta

CREMONA - La Cremonese batte 3-1 il Crema nella propria sesta amichevole precampionato. Tanti i titolari tenuti a riposo dal tecnico grigiorosso Alvini , dopo il test disputato ieri contro il Verona : da registrare la presenza del nuovo arrivo Quagliata dal primo minuto, con annessa rete del 3-1 finale; in avanti brilla Gondo , autore di una doppietta, schierato in coppia d'attacco con Ciofani , supportati da Tenkorang .

Il match

Pronti-via e Cremonese in vantaggio al 3': Bartolomei dalla bandierina pennella per Gondo che, solo in area avversaria, insacca di destro. Sarà lo stesso Gondo, al 12' a mettere a segno il raddoppio di testa su un cross perfetto di prima intenzione di Ghiglione. Prima dell'intervallo, il Crema accorcia le distanze con Madiotto, di testa su cross di Erman. Nella ripresa è proprio il nuovo arrivato Quagliata a firmare la terza rete, con una conclusione di prima intenzione che trova l'angolino della porta avversaria, al 25'.

Così in campo

CREMONESE (3-4-1-2): Sarr (33’ st Ciezkowski); Sernicola, Bartolomei (40’ st Gardoni), Ndiaye; Ghiglione (39’ st Arpini), Acella (42’ st Borghesan), Valzania (16’ st Milanese), Quagliata (40’ st Cherubini); Tenkorang (26’ st Bright); Ciofani (42’ st Basso Ricci), Gondo (5’ st Strizzolo). All.: Alvini.

CREMA (1* tempo): Peschieri, Spaneshi, Grassi, Erman, Brero, Cerri, Meleqi, Ricozzi, Recino, Melchiorri, Madiotto. All.: Bellinzaghi.

CREMA (2* tempo): Peschieri (26’ st Bianchessi), Nesci (42’ st Bellavita), Viviani, Forni, Groppelli, Bignami, Mappelli, Abbà, Mancini, Gallo, Tosi.