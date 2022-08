Cremonese, 6-0 al Sant'Angelo: in gol i nuovi Ghiglione e Tsadjout

CREMONA - Ultimo test amichevole per la Cremonese di Massimiliao Alvini prima del debutto ufficiale in Coppa Italia in programma lunedì 8 agosto a Ferrara contro la Ternana. Al Campo Sportivo "Soldi" contro il Sant'Angelo, squadra militante in Serie D, la Cremonese si regala una scorpacciata di gol. I grigiorossi, schierati dall'ex tecnico del Perugia con un 3-4-1-2, impongono subito il loro gioco sin dai primi minuti. All'8' è però Radu a ben disimpegnarsi sventando il vantaggio degli ospiti con un prodigioso intervento su Gobbi. Con un Okereke molto attivo davanti, la Cremonese inizia a farsi pericolosa dalle parti di Cantoni. Al 19' ecco il vantaggio grigiorosso con Ghiglione che, ricevuta palla da destra, entra in area e piazza un cross che diventa un tiro infallibile per il portiere ospite: 1-0 per la Cremonese. Al 22' il raddoppio è a firma di Tsadjout, bravo a procurarsi un calcio da rigore e a trasformare dal dischetto. Tris firmato da Castagnetti al 37' con un potente sinistro. Nel secondo tempo le reti di Bartolomei e Bonaiuto portano il risultato sul 5-0. Al 66' segna anche Ciofani per il 6-0 grigiorosso. Si chiude così il pre-campionato grigiorosso.