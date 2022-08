Cremonese, Alvini: Vogliamo valorizzare al massimo Zanimacchia

CREMONA - Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con la Ternana: "Ci presentiamo in Coppa Italia con la voglia di dare il massimo e passare il turno - ha dichiarato - Mancheranno certamente Ascacíbar per infortunio e Baez per squalifica, mentre per Bianchetti e Valeri vedremo domattina. Le gare sono equilibrate come stiamo vedendo: arrivarci in piena preparazione aumenta le difficoltà per tutti. La Ternana? E' costruita per arrivare in alto. Sono soddisfatto di questo mese insieme, cerchiamo di integrare il gruppo al massimo, vogliamo raggiungere il prima possibile un'idea precisa di squadra. Credo che già domani se ne avrà un'impressione. Il campionato? C'è stata chiarezza fin da subito: lavoriamo per salvarci, dobbiamo esserne consapevoli. Ci giocheremo tutti insieme le nostre carte. Zanimacchia? Centrocampista di equilibrio, ha qualità non indifferenti di tecnica e corsa: è un giocatore moderno che ha mezzi di grande rilievo, vogliamo valorizzarlo al massimo".