Cremonese, Alvini: "Non sono soddisfatto, Radu alzi la testa"

FIRENZE - La Cremonese esce sconfitta per 3-2 dal Franchi contro la Fiorentina di Italiano. Nel post-gara è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei grigiorossi, Massimiliano Alvini: "Non sono per nulla soddisfatto. Torniamo a casa con niente in mano. Sapevamo di giocare contro una grande squadra. Loro sono scesi in campo con 9/11 dell'anno scorso e ci hanno messo in difficoltà inizialmente, soprattutto dalla parte di Sottil. Però quando avevamo la palla noi abbiamo avuto le idee per poter far male all'avversario. Nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, la Fiorentina ha avuto tante occasioni e la vittoria ci può stare, ma un pareggio non sarebbe stato uno scandalo. Cosa ho provato al 95'? Sono dispiaciuto per i miei ragazzi e per i nostri tifosi. Perdere così fa male, lascia amarezza. Preferisco perdere per un gol di Biraghi all'incrocio. Le emozioni del debutto in A? Eh si, mi sono emozionato, è stato bellissimo, anche sentirmi dire le cose dai tifosi fiorentini dietro la panchina. Un giorno che mi rimarrà dentro".