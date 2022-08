Cremonese, Alvini: "Meritavamo un premio per ciò che abbiamo prodotto"

ROMA - La Cremonese esce sconfitta di misura dall' Olimpico contro la Roma . Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei grigiorossi, Massimiliano Alvini: "C'è un pò di rabbia per aver raccolto zero dopo due partite così. Dispiace soprattutto per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi che sono venuti qua. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto". Prosegue Alvini provando a spiegare cosa è mancato in questa gara: "L'avevamo preparata così, palleggiando dal basso. Non abbiamo saputo gestire bene la partita ma so che ci vuole tempo perchè siamo una squadra nuova. Con il tempo miglioreremo. Siamo fin qui a giocarcela in un contesto fantastico, sicuramente meritavamo un premio".

"Il comunicato della nostra società fa capire cosa è la Cremonese"

"Devo essere fiero per ciò che hanno prodotto i miei calciatori. Abbiamo bisogno di tempo per far adattare tutti e conoscerci meglio. Solo così potremo lottare per raggiungere la salvezza. Stiamo intraprendendo un percorso tutti insieme. Complimenti da Mourinho? Un piacere giocare in questo stadio contro un allenatore come Jose. Poi hanno vinto loro e non possiamo dir nulla. Mi dispiace per l'infortunio di Zaniolo e per quello di Wijnaldum. Tutti possono capire cosa è la Cremonese dal comunicato della nostra società".