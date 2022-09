Cremonese, Alvini: "Partiamo da questo punto. Radu? Dipinto male"

CREMONA - Primo punto per la Cremonese. Allo Zini è arrivato un pareggio per 0-0 contro il Sassuolo di Dionisi. Al termine del match, il tecnico dei grigiorossi, Massimiliano Alvini, è intervenuto in sala stampa. Queste le sue parole: "Per noi è un punto importantissimo. Stiamo ragionando come un'unica entità e lo vedete da come ci muoviamo. Con una curva così fantastica non si poteva non portare a casa nulla. Chiriches? "Vlad ci è mancato, nessuno lo ha sottolineato ma ha avuto un problema in ritiro e poi alla schiena. La sua mancanza si è fatta sentire. Da lui mi aspetto ancora tanto, ci aiuterà sicuramente con la sua esperienza". Alvini sul centrocampo: "Più volte arriviamo negli ultimi 25 metri e sbagliamo l'ultima scelta perché non abbiamo il contatto visivo. Su questo dobbiamo lavorare. Sono cose tecniche che stiamo sbagliando, ma nel mezzo abbiamo fatto una partita di equilibrio in non possesso. Possiamo migliorare nella qualità della gestione". Su Dessers: "Dessers è stata una mia forzatura farlo giocare perchè a Milano contro l'Inter ha preso una botta al muscolo ma non volevo rinunciare a lui per la sua capacità di dare profondità. Sarà molto utile nel corso del campionato. Felix? Ragazzo giovane, lo vedremo sicuramente. Dobbiamo farlo diventare giocatore vero, avrà il suo spazio". Su Radu: "Radu è un grande, secondo me è stato dipinto male per un errore dell'anno scorso. E' un ragazzo simpaticissimo e sta crescendo con noi. Ha numeri e qualità". Per concludere, oggi allo Zini era presente Gianluca Vialli: "Un grande, mi piacerebbe salutarlo. Gianluca è un uomo di calcio, mi fa piacere sapere che era qui a vedere la partita. Era anche vestitto di grigiorosso, uno spettacolo".