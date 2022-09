Cremonese, Alvini: "Gol annullato alla Juve? Errore che può lasciare una macchia"

ROMA - Dopo il pareggio ottenuto al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, è intervenuto a Rai Radio 1. Queste le sue parole: "Sicuramente durante la partita non sono stato un bellissimo esempio, mi sono già scusato per l'ammonizione ricevuta. Ho grande rispetto della classe arbitrale. Sono stato ingenuo ma perchè credevo di potermi ancora giocare la partita, ma vi assicuro che non sono stato invadente". Alvini ha espresso la sua opinione anche sul gol non convalidato alla Juve dal Var in occasione del 3-2 dei bianconeri contro la Salernitana: "L'errore può starci ma quanto successo nella gara tra Juve e Salernitana può lasciare una macchia. A noi il Var ha tolto un gol che poteva non essere visto. Il Var può aiutare, quindi si vada avanti così". Per la zona salvezza Alvini tiene fuori la Salernitana: "Loro hanno qualcosa in più, la Salernitana può fare un campionato diverso rispetto alla scorsa stagione e lottare per una salvezza più tranquilla. Nicola è un tecnico che ha carisma e idee". Per concludere, il tecnico della Cremonese ha detto la sua sulla coppia d'attacco Okereke-Dessers e su Radu: "I miei giocatori sono stati eccezionali. Okereke ha fatto fin qui due reti e buone prestazioni, il gol arriverà anche per Dessers. Radu? Ha la fiducia mia e della società perchè è un ragazzo che merita. Buon portiere a livello tecnico, ragazzo sensibile che sta facendo belle prestazioni e che è stato etichettato subito per l'errore commesso l'anno scorso".