La Cremonese ha le idee chiare: fiducia ad Alvini

CREMONA - Se a Monza si è consumato l'esonero di Giovanni Stroppa, la Cremonese, che di punti ne ha uno in più dei brianzoli, al contrario si è stretta intorno a Massimiliano Alvini. L'ex tecnico del Perugia, dopo aver pagato dazio nelle prime quattro giornate, dove ha incontrato squadre toste e forti come Roma, Fiorentina, Inter e Torino, di cui tre in trasferta, ha pareggiato con Sassuolo ed Atalanta. Il bel gioco comincia a dare i suoi frutti e adesso manca solo la vittoria per chiudere il cerchio. Alvini ha la fiducia della società e pure quella dei giocatori. La conferma arriva dal portiere Ionut Radu, presentato ieri dalla società grigiorossa. "Alvini mi ha dato serenità e lo apprezzo molto. Non c’è cosa più bella di sentire la fiducia del proprio allenatore. E' una persona eccezionale e lo seguiamo con grande attenzione". E adesso, sotto con la Lazio...