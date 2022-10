Fantacalcio Cremonese, Alvini nel post Napoli. Chi c'era in tribuna

CREMONA - Massimiliano Alvini , allenatore della Cremonese , ha commentato a Dazn il ko casalingo contro il Napoli . Ecco cosa ha detto: "Per me, visto l'avversario, la Cremonese ha fatto una gara dignitosa, di grande coraggio. E' stata in bilico fino al 92', poi le proporzioni del risultato... ma la partita ha detto tutt'altro, va analizzata bene, considerando il valore dell'avversario e quanto messo nella partita".

Alvini: "C'è rammarico, l'avevamo ripresa e potevamo andare in vantaggio. Napoli facilitato da un mezzo rigore"

"La Cremonese ha fatto una buona partita, avevamo la prima, che è forte, con qualità. Ci abbiamo messo tanto, l'abbiamo ripresa, potevamo andare in vantaggio. Loro facilitati da un mezzo rigore, ma abbiamo fatto una partita importante, importante. Il risultato penalizza oltre misura i ragazzi. L'episodio finale? Può essere stata letta male la palla, ma il tiro di Mario Rui era forte. Nella partita ci sta questo, l'analisi di questo, ma va analizzata anche dal punto di vista del gioco, dell'idea. Oggi troppo penalizzati da questa partita, troppo. La squadra è sul pezzo al 100%, abbiamo pareggiato a Bergamo, perso con la Lazio, grande partita con il Lecce, costretto il Napoli a soffrire. Da qua in avanti? Non cambia niente nel mio lavoro, non l'ho fatto in 22 anni. Sono certo di quanto stiamo facendo". La Cremonese in ogni caso andrà avanti con Massimiliano Alvini a prescindere dal risultato col Napoli. Lo ha detto a chiare lettere nel pre-partita il ds Simone Giacchetta che ha spento sul nascere ogni dubbio. A seguire la gara allo Zini, in compenso, c'era Davide Ballardini ex tecnico, tra le altre, del Genoa.