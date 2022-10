Cremonese, Lochoshvili premiato: salvò la vita a un avversario

CREMONA - E' stato assegnato a Luka Lochoshvili ha ricevuto il premio "Best emotion of the year": il riconoscimento gli è stato assegnato per quanto accaduto in Austria Vienna-Wolfsberger quando il difensore gerorgiano salvò la vita a Teigl tirandogli la lingua al di fuori della bocca. Lochoshvili ha ricevuto il premio durante il Gala del calcio austriaco. Anche la Cremonese celebra il riconoscimento con un tweet: "Dopo aver visto un avversario privo di sensi si è subito scagliato a soccorrerlo e a salvargli la vita. Negli abbracci da parte degli avversari, c'è tutto".