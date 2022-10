Fantacalcio Cremonese, le condizioni di Chiriches ed Hendry

CREMONA - Proseguono gli allenamenti della Cremonese di Massimiliano Alvini. I grigiorossi, reduci dal ko interno contro la corazzata Napoli (1-4), saranno chiamati ad affrontare al Picco lo Spezia di Gotti per la decima giornata di Serie A. La neopromossa Cremonese è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato (come la Sampdoria) dopo aver collezionato tre pareggi e sei sconfitte in nove gare.