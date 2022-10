Fantacalcio Cremonese, Alvini annuncia: "Carnesecchi titolare. Due assenze pesanti"

CREMONA - Altro esame importante domani per la Cremonese, attesa dalla sfida in casa dello Spezia. Le parole dell'allenatore grigiorosso Massimiliano Alvini. "La settimana è andata bene, domani è una partita importante contro uno Spezia esperto che viene da due anni di serie A. La squadra come sempre si è preparata per fare il massimo. Spezia ancora imbattuto al Picco? Servirà il giusto atteggiamento. Andiamo in Liguria per fare la partita e mettere in campo i nostri punti di forza. La squadra ha sempre avuto l'atteggiamento giusto, a volte i risultati sono mancati ma l'atteggiamento è sempre stato positivo eccezion fatta per la partita con la Lazio".