Fantacalcio Cremonese, Alvini sull'esordio di Carnesecchi

LA SPEZIA - Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il (2-2) sul campo dello Spezia. "Nel secondo tempo, anche oggi, ci è mancato l'attimo per poterla vincere. Però devo ammettere che alla fine il pareggio può essere anche giusto, ma la squadra ha avuto un giusto atteggiamento. Non riesco a capire come mai dopo il gol siamo usciti dalla partita, poi lo Spezia è andato meritatamente in vantaggio. Abbiamo fatto la partita, la squadra ha avuto un giusto atteggiamento a parte i minuti in cui abbiamo subiti. Mi sono piaciuti anche i cambi. Manca la vittoria, ma ho poco da rimproverare. Credo oggi si sia messo il primo mattone. Giovedì avremo la Coppa Italia, ci teniamo ad andare avanti, ci farebbe giocare col Napoli ed è prestigioso. Può servirci per lo scontro importantissimo con la Samp. La squadra ha messo un primo mattone importante, ma ci siamo. Una squadra che non c'è, dopo il 2-1 sarebbe crollata. Invece abbiamo avuto occasioni per vincerla".