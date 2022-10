Fantacalcio Cremonese, le condizioni di Radu e Chiriches

CREMONA - Dopo il pareggio ottenuto in trasferta per 2-2 sul campo dello Spezia, la Cremonese di Massimiliano Alvini è al lavoro per preparare il prossimo impegno, ovvero la sfida di Coppa Italia contro il Modena in programma giovedì. In campionato i grigiorossi affronteranno la Sampdoria nel monday night di Serie A, una sfida che vede affrontarsi due squadre che stazionano nei bassifondi della classifica (Cremonese penultima con 4 punti, i blucerchiati di Stankovic ultimi a quota 3).