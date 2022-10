Fantacalcio Cremonese, Alvini su Zanimacchia, Hendry e Buonaiuto

CREMONA - “Arriva una sfida importante, lo sappiamo. Siamo pronti per affrontarla. Sicuramente abbiamo alcuni problemi: Chiriches e Radu non sono convocati e ci sono da verificare le condizioni di Ciofani e Zanimacchia. Per il primo sembra che riusciremo a recuperarlo, per il secondo lo capiremo domani nel primo pomeriggio”. Lo ha dichiarato il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria: "Veniamo da un passaggio del turno in Coppa Italia e dal pareggio di La Spezia arrivato al termine di una partita in cui abbiamo ripreso il risultato riuscirci al Picco non è facile. Stiamo lavorando per arrivare alla vittoria, siamo lì attaccati e vogliamo rimanerci. Abbiamo grande rispetto per la Sampdoria, è una squadra molto esperta, forse quella più esperta del campionato. È una partita importante, ce la giocheremo consapevoli della loro forza ma anche noi vogliamo mettere in campo il meglio di noi. È indubbio che a noi qualche punto è mancato, due o tre punti in più potevamo averli. Ma siamo lì attaccati, stiamo lavorando per colmare quel gap, daremo tutto per centrare l’obiettivo. La squadra è responsabile, capisce il momento, è consapevole. Stiamo lavorando forte, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sotto questo punto di vista. Ci vogliamo provare al massimo delle nostre possibilità”.