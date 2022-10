Fantacalcio Cremonese, Alvini in emergenza in difesa

CREMONA - Vigilia di campionato per la Cremonese , che domani sarà impegnata allo stadio Zini contro l' Udinese . Una sfida da non fallire, Massimiliano Alvini lo sa bene. "È una partita importante. La mia priorità, è la Cremonese e la squadra, quello che possono fare i ragazzi. Voglio veder esultare i miei calciatori e tutto l'ambiente. Mi aspetto un Udinese forte, che ha dei valori, lo dice la classifica. Cercheremo di fare una partita aggressiva e cercheremo di togliere a loro i punti di forza, abbiamo grande rispetto per loro ma metteremo in campo tutto il necessario per fare il massimo. Dopo la Samp c'è stata delusione, ma la squadra si è sempre impegnata dal punto di vista del lavoro. Poi è giusto che il tifoso possa esprimere le proprie emozioni, ma dal punto di vista della voglia la squadra non è mai venuta meno".

Alvini: "Rientra Radu, ma non ci sarà Chiriches. Lochoshvili da valutare"

"Domani non ci sarà Chiriches, dobbiamo valutare le condizioni di Lochoshvili, lo staff ha fatto il massimo per rimetterlo in campo dopo la Samp e spero che ci sia, per il resto manca solo Vlad. Rientra Radu. Cambierò qualcosa? Non penso che cambierò tanto, ho fiducia nella squadra. La squadra ha coraggio e voglia di fare il massimo e penso che anche domani lo farà. Difesa a 3 o a 4? Non cambia tanto mettersi a 3 o 4, dipende dai principi di gioco. Ultimamente abbiamo lavorato sulla difesa a 4 per fermare i tridenti, la Samp aveva più giocatori offensivi e abbiamo scelto di metterci giù a tre. Lunedì abbiamo fatto i 65' miglior del campionato. Possiamo giocare con qualsiasi schieramento, non è quello il problema".

Alvini: "Ho grande fiducia in Dessers. Voglio vedere uno Zini in festa"

"Ho grande fiducia in Dessers, l'altro giorno abbiamo notato che è il quarto attaccante di Serie A per tiri in porta avuti, davanti a top player. Gli ho solo detto di lavorare come ha fatto in questi ultimi giorni, con più rabbia e intensità. Ha avuto le occasioni e le avrà ancora, deve considerare la Cremonese qualcosa di importante, la maglia grigiorossa può valorizzare anche lui nel suo percorso. Domani voglio vedere solo giocatori abbracciarsi e lo Zini in festa. Questo è l'unico desiderio e la mia priorità in questo momento".