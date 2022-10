Fantacalcio Cremonese, Alvini dopo l'Udinese: "Ci salveremo"

CREMONA - Dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese, Massimiliano Alvini tecnico della Cremonese è soddisfatto. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. "La squadra non mi ha mai deluso dal punto di vista dell'atteggiamento. Mai, nemmeno contro la Sampdoria lunedì. Oggi ha messo dentro atteggiamento, idee e passione per portare a casa un risultato. Devo dare un grande merito ai calciatori per quello che hanno messo in campo. L'Udinese ha cercato la vittoria, ma anche noi. Ce la siamo giocata contro una squadra che ha più qualità di noi, ma siamo stati in campo e da questa partita usciamo rafforzati. Le voci sulla panchina? Vedo una Cremonese che cresce ogni volta, per me questa partita è molto significativa. Altre cose non mi interessano. Io ho pensato solo a dare il meglio di me per la squadra, il mio ruolo è questo. Ho quasi 800 panchine, non mi preoccupa nulla. Salvezza? Sono certo che questa Cremonese a giugno sarà lì a giocarsi la salvezza. Le partite ci sono, è un dato di fatto che ce la giocheremo attraverso il gioco. Se ci riusciremo sarà una delle salvezze più belle degli ultimi anni".