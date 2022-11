Fantacalcio Cremonese, allarme per Chiriches e Dessers: le condizioni

CREMONA - Proseguono gli allenamenti al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" per la Cremonese di Alvini. I grigiorossi saranno nella prossima giornata di campionato all'Arechi contro la Salernitana. Ecco il report dell'allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale del club: "Cremonese al lavoro in mattinata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. I grigiorossi hanno svolto il seguente programma di lavoro: attivazione in palestra, lavoro aerobico, esercitazioni sul possesso palla, divisione in due gruppi con partite a tema e lavoro di attacco alla porta, torneo finale 6 contro 6. Attività personalizzata per Chiriches e Dessers. Domani allenamento dalle ore 10.30".