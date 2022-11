Fantacalcio Cremonese, Alvini per il Milan perde due giocatori. Ecco chi sono

CREMONA - Vigilia di campionato per la Cremonese, che dopo il pari di Salerno (2-2) vuole dare continuità ai risultati, ospitando allo Zini il Milan. Ecco il pensiero pre-partita del tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini. "Giocare contro il Milan è prima di tutto un piacere per Cremona, poi vogliamo essere all’altezza della gara ,cercando di migliorare i difetti che abbiamo. E' un onore giocare contro i campioni d'Italia, sicuramente ci sarà qualche defezione, come quella di Radu, Dessers, Ascacibar e c'è un problema pure con Lochoshvili, che contro la Salernitana ha preso una botta cadendo sulla panchina. Che partita sarà? Giocheremo diversamente dal punto di vista tecnico-tattico. Non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. La vittoria non è arrivata per questo. In uno contro uno il Milan ti viene a prendere e dobbiamo capire come giocarcela in attacco, se con una o due punte. Mi aspetto che i ragazzi giochino da squadra, perché senza quella non vai da nessuna parte. La partita di domani contro il Milan è qualcosa di fantastico, ma se si scende in campo come singoli loro ti sbranano, perchè sono forti mentalmente, hanno un'idea di gioco fantastica, vogliamo essere all'altezza della gara. Milan senza Theo Hernandez? La catena sinistra del Milan è tra le più belle d’Europa. Per noi allenatori è fonte di studio. Possiamo andare come avevano fatto con il Napoli, oggi abbiamo visto chi c’è disponibile e chi no, domani valuteremo. Zini sold-out? Sarebbe fantastico regalare un risultato alla tifoseria e domani sera faremo di tutto per mettere il Milan in difficoltà. Ce la giocheremo da Cremo, daremo tutto".