Fantacalcio Cremonese, le ultime su Dessers, Radu e Chiriches: parla Alvini

CREMONA - "La partita di domani è fondamentale, la posta in palio è tanta. Abbiamo l'occasione di dare continuità a ciò che è stato fatto sin qui. L'Empoli sa fare calcio, è un esempio di grande intelligenza calcistica e di formazione, è una squadra forte. Ma la Cremonese può essere un modello come l'Empoli in futuro". Alla vigilia della sfida contro l'Empoli al Castellani, anticipo della quindicesima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini. "Domani partiremo tutti, poi in base a come andrà il consulto con il mio staff medico, che è straordinario, deciderò chi giocherà - aggiunge Alvini -. Sicuramente saranno indisponibili Radu e Chiriches. Dessers si è allenato e dovrebbe essere pronto per giocare". Sulla classifica dei grigiorossi: "La Cremonese in classifica è ancora attaccata, siamo tutti uniti. Non abbiamo vinto ed è un dato di fatto, ma la squadra se la gioca ed è viva. A gennaio poi si riprenderà e ci saranno cinque mesi con 24 partite e tantissimi punti a disposizione. Saremo pronti a giocarcela".