Cremonese, CR7 per Cristiano Ronaldo? La socialata che fa sorridere

CREMONA - Cr7-Cremonese è tutto vero. Ma non si tratta di Cristiano Ronaldo: il club grigiorosso, attraverso i propri canali social ha infatti pubblicato un video con la scritta CR7, in quello che poteva sembrare a tutti gli effetti un annuncio (bomba) di calcimercato. E invece no: non si tratta dell'asso portoghese, attualmente al centro di ogni tipo di ipotesi legate al suo futuro dopo la separazione del Manchester United. Si tratta, invece, di un riferimento alla Cremonese (Cr, appunto) e ai 7 punti sin qui raccolti in classifica dai grigiorossi: "Una classifica che faremo di tutto per migliorare. Un obiettivo che vogliamo fortemente raggiungere, con tutte le nostre forze. Dai Cremona!", si legge.