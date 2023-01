Cremonese-Juventus, Alvini: "Allegri ha tante assenze? Anche io, ma voglio l'impresa"

CREMONA - “La squadra dal punto di vista fisico ha lavorato forte, ma credo che tutte possano dire altrettanto. Per quanto ci riguarda in questo mese abbiamo intrapreso un percorso per cercare di migliorare i difetti emersi nella prima parte del campionato sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva. È stato fatto un percorso lungo, di grande lavoro. La squadra è consapevole che non può più permettersi gli errori commessi in passato. Ora non è tempo di discorsi: c’è da fare il massimo in queste 23 partite che restano”. Lo ha detto il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, alla vigilia della sfida con la Juventus . "Abbiamo preparato la partita - ha spiegato - per limitare i punti di forza della Juventus, che è una squadra forte, ma noi domani ce la vogliamo giocare . Nell’ultima amichevole abbiamo commesso degli errori in ampiezza. Abbiamo coraggio, impegno, l’abbiamo sempre fatto e sono convinto che la squadra darà tutto per questa maglia ”.

“I nostri difetti li conosciamo, anche contro l’Udinese nei primi 20' avremmo potuto fare anche un altro gol. Come indice di pericolosità siamo 14esimi in campionato, non terz’ultimi: dobbiamo concretizzare di più. E dobbiamo concedere meno nella nostra area. Contro l’Udinese siamo partiti bene, poi abbiamo difettato in alcune situazioni. E quei difetti domani non ce li possiamo permettere. La Cremonese può migliorare i suoi difetti, questo è certo. La Juventus avrà qualche assenza? È una grande squadra, mi interessa poco questo. Anche noi abbiamo delle assenze ma daremo tutto, come sempre. Quello che mi sento di sottolineare è che è offensivo sentirsi dire che siamo saliti in Serie A per fare una gita. È offensivo per una società che investe come quella del Cavalier Arvedi. È offensivo anche per me, per i calciatori. Noi in Serie A cercheremo di far di tutto per salvarci, se non ci riusciremo ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Nessuno potrà però toglierci il sogno di provare fino all’ultimo secondo a raggiungere il nostro obiettivo. Ce la siamo sempre giocata, abbiamo sbagliato atteggiamento solo contro la Lazio, per il resto ci siamo sempre stati. E sono certo che ci saremo anche domani, contro la Juve. Vogliamo salvarci, ci vogliamo provare. Mi sento un allenatore di Serie A, pronto, in un percorso di maturazione, che può fare grandi cose qui a Cremona”, ha concluso Alvini.