Cremonese-Inter, Ballardini: "Dessers sta sempre meglio, Zanimacchia è richiesto ma..."

CREMONA - "Non sono preoccupato. Prendere per prendere non ha senso, vanno trovati giocatori funzionali alle nostre esigenze, che hanno entusiasmo e piacere di venire qui. Bisogna valutare bene, e se c'è qualche ragazzo che può fare al caso nostro e che ha tanta voglia di venire, è un discorso che è giusto portare avanti. Altrimenti no". Dopo l'impresa in Coppa Italia col Napoli e il pari all'esordio in campionato contro il Bologna, Davide Ballardini commenta così i possibili colpi in entrata della Cremonese alla vigilia della delicata sfida di campionato contro l'Inter. "Zanimacchia? È un ragazzo che io conosco, è un esempio - prosegue sul calciatore in Lombardia in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus -. È bravissimo, serissimo, si allena benissimo. È convocato, poi lo sapete voi come lo so io che è stimato ed è richiesto. Ma per ora le cose sono così. Lui è della Cremonese e noi siamo ben contenti di averlo alla Cremonese".