Napoli-Cremonese, Ballardini: "Buona gara, siamo vicini a una svolta. Su Okereke e Dessers..."

La Cremonese non riesce a bissare il successo di Coppa Italia contro la capolista Napoli. Dopo esser stata per 60' in partita nonostante lo svantaggio firmato Kvaratskhelia, la squadra di Ballardini ha dovuto cedere alla forza dei ragazzi di Spalletti. Un risultato pesante, forse troppo, ma l'allenatore dei grigiorossi si è detto anche ottimista per la prestazione offerta al Maradona dalla sua squadra. Proprio di questo punto ha parlato in conferenza al termine della sfida.