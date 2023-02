Cremonese, Ballardini: "Pareggio giusto ma il gol di Singo grave errore"

TORINO - Decimo pareggio stagionale per la Cremonese frenata a Torino sul 2-2 quando comandava sul 2-1 al 74'. Davide Ballardini ha commentato così il pareggio contro i granata ai microfoni di Dazn: "Abbiamo il dovere di crederci e sarebbe grave se non fosse così. Per avere consapevolezza e fiducia servono anche grandi prestazioni e questa sera credo che la Cremonese abbia disputato una buona gara - aggiunge - Nel primo tempo non siamo stati molto dinamici e abbiamo fatto un po’ fatica, mentre nella ripresa siamo stati molto più bravi e aggressivi. Ogni tanto facciamo degli errori che in Serie A spesso paghi, come per esempio il loro secondo gol arrivato a difesa schierata. Sicuramente c’è ancora da lavorare"

Ballardini: "Gol del 2-2 un grave errore"

Ai microfoni di Sky Sport Balalrdinui ha commentato la prestazione ed il gol subito da Singo: "Soddisfazione per la partita, risultato giusto, chiaro vai in vantaggio a 14' dalla fine però siamo soddisfatti della prestazione contro una squadra che mette tutti in difficoltà, cosa che dovremo fare anche noi. Sul gol del pareggio non va bene, eravamo tutti dietro la piena della palla e non va bene prendere un gol così. Errore grave. Abbiamo una rosa corta, a gennaio sono andati via 7 giocatori e ne sono arrivati 3, comunque bravi. Ogni volta cerchiamo di schierare la formazione migliore. Lo faremo in campionato e anche in Coppa Italia".