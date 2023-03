Sassuolo-Cremonese, Ballardini: "Dessers ha il dovere di essere sempre così"

REGGIO EMILIA - "Bravissimo, è entrato bene. Lui ha il dovere di essere sempre così. Deciso, determinato, e poi determinante ". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini elogia l'attaccante belga-nigeriano Dessers, la cui doppietta non è bastata ad evitare ai grigiorossi il ko per 3-2 con il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Nel primo tempo potevamo essere più bravi. Siamo stati un po’ troppo puliti, un po’ troppo rinunciatari, anche se abbiamo messo in difficoltà qualche volta la difesa del Sassuolo. Ma la partita doveva essere fatta con foga e qualità, come è stato fatto nel secondo tempo ".

Ballardini: "Cremonese generosa. Fiorentina? La prepareremo da squadra"

"Da parte nostra c’è sempre stata una grande generosità e una voglia di fare meglio, quindi questo è un aspetto di straordinaria importanza. Bisogna essere più bravi nella lettura di certe situazioni. Il primo tempo come ho detto non eravamo così brillanti. Nel secondo tempo è venuta fuori tutta la nostra voglia, tutta la nostra rabbia. Volevamo ribaltare la partita, ce l’abbiamo fatta, poi alla fine non siamo stati così attenti. La Serie A è questa, se tu non sei attento e non sei padrone in ogni momento della partita rischi. Questo è successo, ma la Cremonese per me ha fatto una buona partita. La Fiorentina? La prepareremo da squadra, cercando di farli giocare il meno bene possibile e a nostra volta avere questo spirito, questa voglia di fare male anche agli avversari nel gioco", conclude Ballardini.