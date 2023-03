Cremonese-Fiorentina, Ballardini sul modulo, cosa deve cambiare

Seconda sconfitta di fila per la Cremonese : dopo il successo contro la Roma, i grigiorossi sono caduti prima contro il Sassuolo, e quest'oggi al Giovanni Zini per mano della Fiorentina . La squadra di Ballardini ha perso per 2-0, gol di Mandragora e Cabral . Dunque la Cremonese, dopo il ko casalingo con i viola, resta ancorata all'ultimo posto in graduatoria con una sola vittoria, 9 pareggi e ben 16 sconfitte.

Le parole di Ballardini

Così il tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini al triplice fischio: "Non è questione di sfortuna, nella nostra prestazione ho visto impegno ma serve di più, serve maggiore personalità. Nella prima frazione di gioco siamo stati ordinati, vero che la Fiorentina non ha creato molto ma dobbiamo fare di più perché così non ci divertiamo. Reazione dopo il gol subito? È una cosa che va allenata, nelle gambe e nella testa. Dobbiamo muovere la palla e aggredire gli avversari fin dall'inizio, invece lo facciamo soltanto a sprazzi, ed è una cosa che non va bene perché questa squadra, in realtà, non ha paura di correre. Il modulo? Volevamo sfruttare la superiorità sulle fasce con i quinti, ma non ci siamo riusciti".