Monza-Cremonese, conferenza Ballardini: Tsadjout e il dubbio modulo

Dopo le due sconfitte contro Sassuolo e quella con la Fiorentina , la Cremonese si trova davanti a quella che potrebbe essere l'ultima spiaggia per tentare la salvezza. I grigiorossi affronteranno il Monza di Palladino , squadra in forma e rivelazione per quanto fatto vedere sin qui. L'allenatore, Davide Ballardini , ha analizzato la sfida alla vigilia.

Monza-Cremonese, le parole di Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la prossima sfida contro il Monza: "Durante la settimana l'atteggiamento dei ragazzi è giusto. C'è attenzione, intensità e serietà. Quindi vogliamo vedere questo dal primo all'ultimo minuto della gara. La rabbia nostra sta proprio in questo aspetto. Nei momenti buoni è ok, ma quando caliamo facciamo brutte figure e questo non deve accadere. Non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per tutta la gara e in Serie A se non ce l'hai anche solo per un attimo puoi soffrire parecchio. Dobbiamo crescere nella personalità e nella lettura della categoria. I prossimi saranno tutti esami da affrontare. Monza? Sono partiti con anticipo e sono stati bravissimi a prendere giocatori funzionali alla loro idea e hanno visto che le cose non andavano bene cambiando mister dopo un mese e mezzo. Hanno fatto le cose con anticipo".

Poi le parole sul modulo e Tsadjout: "Il 3-4-3 è un'opzione in vista della partita contro il Monza. Ci siamo allenati anche per questo tipo di disposizione e abbiamo avuto delle risposte. Tsadjout? Anche quando all'inizio non giocava tanto ha fatto vedere di essere un ragazzo sul quale puoi fare affidamento e lo sta confermando, ma arriva nel quotidiano".