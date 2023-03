Cremonese d'altri tempi, in campo senza nomi sulle maglie: il perché FOTO

La Cremonese è in campo contro il Monza e all'U Power Stadium, la squadra di Ballardini , sta giocando con una maglia particolare. In occasione dei 120 anni del club, i grigiorossi hanno deciso di scendere in campo senza logo e nome nella partita contro i brianzoli.

Cremonese, maglia speciale per i 120 anni

Il motivo è presto detto, per i 120 anni del club la società ha deciso di far scendere in campo la suadra con una maglia speciale. Un richiamo "alla prima storica divisa della Cremo: maglia bianca con colletto e bordi lilla, pantaloncini e calzettoni neri; completo nero con colletto della maglia e bordi lilla per il portiere". Si legge sul comunicato del club. E proprio come le divise di allora non ci saranno loghi e sponsor, soltanto il numero sul retro. "Ad arricchire il tutto, la patch interna con la scritta: Seria A 2022-23, Monza-Cremonese 27a giornata. Un tuffo nel passato per iniziare le celebrazioni del 120° anniversario di fondazione in programma la prossima settimana". Chiude così il comunicato la società grigiorossa.