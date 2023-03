Cremonese, Ciofani Benjamin Button: l'elogio di Ballardini

Monza-Cremonese 1-1, Ballardini: "Ciofani si allena come se fosse un sedicenne"

"Nel secondo tempo avevamo un atteggiamento diverso, una personalità diversa. I giocatori che abbiamo messo nel primo tempo non sono stati così bravi come mi aspettavo" ha esordito Ballardini. L'allenatore ha poi tessuto le lodi del sempreverde Ciofani, il trentasettenne attaccante che in Europa segna più gol da subentrante: "Daniel è un esempio ogni giorno. Alla fine di ogni allenamento non torna negli spogliatoi per continuare a lavorare sui dettagli, come se fosse un ragazzino di 16, 18 anni. I suoi gol sono frutto della persona che è e dell'amore per il lavoro che fa".

Arriva la sosta: "Siamo una squadra che si allena bene, seria. Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo. Quando abbiamo palla dobbiamo essere lucidi e non riferimenti agli avversari. Il primo tempo è stato l'esatto contrario" ha concluso Ballardini.