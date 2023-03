Cremonese-Atalanta, Ballardini: gli indisponibili e l’elogio a Carnesecchi

La Cremonese si troverà ad affrontere una settimana molto importante in stagione. In Serie A ospiterà l'Atalanta nella 28^ giornata ed ormai i punti diventano sempre più pesanti per cercare la rimonta salvezza. La squadra di Ballardini giocherà anche la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. L'allenatore però non vuole cali di attenzioni e in conferenza stampa ha analizzato la prossima sfida con la Dea.

Cremonese-Atalanta, le parole di Ballardini

Per la Cremonese sarà una settimana importante sia in chiave salvezza sia per la semifinale di Coppa Italia e Ballardino lo ha puntualizzato: “Intanto sottolineo che essere arrivati a questo punto in Coppa Italia è un merito. Poi è vero, davanti a noi troveremo delle partite importanti dove in palio ci sono dei risultati che contano, sia in campionato che in Coppa. Vogliamo affrontarli al meglio, però l’attenzione va alla partita di domani con l’Atalanta. Affrontiamo una difficoltà alla volta. Sull'Atalanta ha le idee chiare: "Giochiamo contro una squadra che è certamente tra le più attrezzate del nostro campionato, a mio parere poteva tranquillamente giocarsela con l’Inter, il Napoli e le altre in campionato. Sono attrezzatissimi in tutti i reparti; ad inizio stagione sono partiti benissimo, poi hanno avuto un periodo di difficoltà ma la rosa, la società, le ambizioni che hanno sono pari a quelle delle grandi squadre come Milan, Inter, Napoli, Roma. Loro sono certamente di quel livello”. Poi sul modulo: “L’idea nostra, in futuro più o meno prossimo, è quello di giocare con una difesa a quattro, ma questa squadra tra esterni e difensori centrali ha 10 giocatori: questa squadra è stata costruita così, per un certo tipo di gioco e ad oggi abbiamo tanti difensori centrali. E’ necessario quindi fare delle considerazioni e rispettare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Per me, ad ogni modo, chi è forte da quinto, e mi riferisco agli esterni nel 3-4-2-1 o nel 3-5-2, è forte anche da quarto”.

Gli infortunati e l'elogio a Carnesecchi

Ballardini ha fatto il punto sui giocatori che salteranno l'Atalanta: “Non ci saranno Ferrari , Chiriches e Okereke. Questi sono certamente non disponibili. Poi abbiamo il dubbio di Acella che oggi non si è allenato, vediamo se riuscirà a recuperare. Non ci possiamo permettere di pensare a mercoledì e alla Coppa. Se solo per un secondo pensassimo alla partita successiva verrebe da dire che non abbiamo capito niente. Giochiamo contro una squadra con cui è un attimo fare brutta figura, se non sei grintoso, rabbioso, attento, aggressivo”. Poi su Carnesecchi convocato dall'Italia: “La convocazione di Carnesecchi in Nazionale è un merito per la società e per i dirigenti che sono riusciti a portarlo qui a Cremona, un ragazzo così promettente. Noi in Italia diciamo che è giovane giovane, ma a 23 anni bisogna che giochi e dimostri di essere bravo”.