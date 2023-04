Cremonese-Atalanta, Ballardini: “Belli, ma superficiali. Colpa di tutti”

Cremonese-Atalanta, le dichiarazioni di Ballardini

Queste le parole dell'allenatore: "Prima di parlare degli episodi vorrei sottolineare la bella partita della Cremonese, forse la più bella da quando siamo qua noi. Abbiamo tenuto il campo con personalità. Io non ricordo grandi parate di Carnesecchi oggi. Sono queste le partite che dobbiamo fare, ma non dobbiamo andare sotto per qualità di gioco e delle corse che si fanno. Poi bisogna anche riconoscere che dall'altra parte hai una squadra con altri obiettivi, in un buon momento e con tanti giocatori. Ci sono dei valori e questi in certe situazioni vengono fuori. È necessario che alle belle prestazioni non venga aggiunta superficialità, altrimenti fai brutta figura come in occasione del secondo e terzo gol. La speranza è che da qui in avanti succeda sempre meno, ma la responsabilità di questa superficialità è di tutti noi e dobbiamo essere più bravi". Poi un'analisi sulla difficoltà nel trovare la profondità: "Ciofani e Tsadjout hanno allungato la squadra ma giocare contro l'Atalanta non è facile e non ti dà profondità. Una grande profondità oggi non c'era perché loro sono bravissimi nel rientrare con 8-9 giocatori dietro la linea della palla. A me oggi gli attaccanti sono piaciuti tutti".