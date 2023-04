Cremonese-Fiorentina, conferenza Ballardini: l'esempio Ciofani e i tifosi

La Cremonese è reduce dal ko casalingo contro l' Atalanta , con una situazione di classifica complicata e che vede ancora i grigiorossi all'ultimo posto in graduatoria. Ma a poche ore da una storica semifinale di andata, le energie della squadra lombarda saranno focalizzate tutte sulla competizione tricolore. Di fronte ci sarà la Fiorentina , affrontata nemmeno un mese fa in Serie A e con lo scontro in campionato che vide i viola trionfare per 0-2.

Le parole di Ballardini

Alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia, queste le parole in conferenza stampa del tecnico della Cremonese Davide Ballardini: "La Coppa Italia è certamente una bella vetrina, ce la siamo guadagnata perchè quando elimini Napoli e Roma hai dei grandi meriti. Abbiamo voglia di mettere in difficoltà la Fiorentina e di fare una grande partita come dimostrato già in passato. Per noi è importante fare la prestazione. Se noi facciamo una buona prestazione davanti al nostro pubblico con un’attenzione e un’intensità che servono contro queste grandi squadre facciamo il nostro".

Due parole sul pubblico: "Tifosi? Ogni volta che, prima di iniziare la gara, guardo lo stadio o la Curva Sud sento una carica che mi spinge a chiedermi com’è possibile non avere la fiamma alta con delle persone che ti sostengono e ti incitano dal primo secondo fino all’ultimo. Non puoi farne a meno. Grande spettacolo sugli spalti, e anche per questo dovremo fare una grande partita, per chi ci vuole bene". Sui singoli: "Ciofani è sempre importante. Sempre. Per l’uomo che è, per il carisma e le qualità che ha. È importante quando gioca dall’inizio, quando entra, durante la settimana. Lo è naturalmente, con il suo esempio. Domani non ci saranno Okereke, Ferrari, Chiriches e Acella".