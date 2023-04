Sampdoria-Cremonese, Ballardini: il cambio modulo e l’elogio a Sernicola

Sampdoria-Cremonese, le dichiarazioni di Ballardini

Queste le parole di Ballardini al termine del match: "E' stata una partita equilibrata fra due squadre in difficoltà. Ci sono state occasioni da entrambe le parti. E' stata una partita tesa, ci giocavamo tanto e penso che nella parte finale la Cremonese stesse un po' meglio della Sampdoria. Ecco spiegato il finale così acceso che ci ha visto fare due gol". Poi su Augello e il cambio modulo: "Sapevamo della pericolosità di Augello, ma evidentemente non sono stato abbastanza bravo da farmi capire dai miei giocatori. Il cambio di modulo? Contro la Fiorentina, in Coppa, nel secondo tempo, avevamo giocato così e poi dovevamo gestire le forze di alcuni giocatori. É stata una partita equilibrata, ma nell'ultima parte abbiamo fatto vedere di essere messi bene. Siamo stati brillanti e pericolosi. Loro hanno avuto occasioni, ma anche noi. Oggi sono stati bravi gli esterni, ma anche i centrocampisti e gli attaccanti. Abbiamo fatto una partita da squadra, contro un'alta squadra che si giocava tanto. Sono tutti da applaudire per l'impegno e la voglia messa in campo. Oggi è stata molto importante, perché quando non vinci poi la settimana è difficile da gestire". Poi anche una critica: "Bisogna essere più bravi e attenti. Bisogna difendere meglio la porta. E' vero che abbiamo fatto tre gol e siamo stati bravi ma bisogna essere più attenti nella fase difensiva. Dobbiamo difendere meglio la porta e lo spazio". Infine i complimenti a Sernicola per il gol: "Se lo merita perchè si allena tanto e cerca di migliorarsi. E' stato bravo, ma può fare ancora meglio se vogliamo competere a certi livelli."