Udinese-Cremonese, Ballardini: "Tutto sbagliato, testa alla Coppa Italia"

Dopo due vittorie consecutive contro Sampdoria ed Empoli, la Cremonese cade nuovamente. Alla Dacia Arena i grigiorossi perdono per 3-0 contro l' Udinese , i gol tutti nella prima frazione e firmati da Samardzic , Perez e Success . Una situazione di classifica per la Cremonese che resta deficitaria, con la squadra che si trova in penultima posizione in graduatoria a 19 punti e a -8 dalla zona salvezza.

Ballardini dopo Udinese-Cremonese

Al termine della sfida contro i friulani, queste le dichiarazioni del tecnico grigiorosso Davide Ballardini: "Siamo partiti con un atteggiamento che non ci appartiene. Non siamo stati presuntuosi, ma consapevoli di potercela giocare contro l'Udinese. Abbiamo sbagliato l'approccio e fatto molto male, nella ripresa non c'erano energie né per noi né per loro. Moduli? Non sono molto importanti: cerchiamo di far rendere al massimo i giocatori in base alle caratteristiche che mettiamo in campo. Questa squadra è stata concepita in un modo, le certezze sono i numerosi difensori centrali e i pochi esterni d'attacco. Per quanto riguarda i prossimi impegni, la gara di giovedì in Coppa Italia contro la Fiorentina sarà molto importante, quella seguente col Verona in campionato sarà ancora più importante".