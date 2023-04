Ballardini, conferenza Fiorentina-Cremonese: Ciofani, Buonaiuto e i dubbi

La Cremonese vuole dimenticare il brutto ko contro l'Udinese . La testa, anche incosciamente, poteva essere già indirizzata alla partita di domani, giovedì 27 aprile, contro la Fiorentina in Coppa Italia. La voglia è quella di provare a ribaltare la gara d'andata che ha visto i viola vincere per 2 a 0. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa Davide Ballardini .

Fiorentina-Cremonese, le parole di Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la prossima sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia: "Il primo tempo è finito 0-2, sono molto forti ed è molto stimolante giocare contro una squadra così forte davanti al loro pubblico. È un grande stimolo per noi, c’è grande coinvolgimento e grande voglia di fare bene. L’importante è vedere una squadra, chiara, che quando ha la palla vuole mettere in difficoltà gli avversari, e quando la palla l’avranno loro cercheremo di essere bravi a condizionarli e non lasciare spazi alle spalle. Giochiamo contro una squadra che ha perso ma si è qualificata in Europa, che vinceva 2-0 a Monza, e quindi ora saranno ancora più concentrati e determinati, e noi dovremo esserlo allo stesso modo". Poi le parole sulla sconfitta di Udine: "Non è stata una bella prova, è verissimo, e non l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Dovevamo essere più squadra, più compatti, ci siamo un po’ slegati e questo non deve succedere. Ma va anche detto che si è vista l’Udinese di inizio campionato, che ha dato due o tre gol a tutti, comprese Inter, Milan e Roma".

Sulla formazione: "Considereremo la partita di domani e quella di domenica. Nelle tre partite ravvicinate abbiamo sempre utilizzato una ventina di giocatori, e anche in questo caso cercheremo di gestire la rosa dei giocatori. La Cremonese è una delle poche squadre che utilizza di più i giocatori della propria rosa". In chiusura sui singoli: "È chiaro che Buonaiuto ha delle caratteristiche, e Galdames, Castagnetti e Benassi ne hanno altre. Buonaiuto è un attaccante, mentre Galdames, Castagnetti, Benassi o Pickel sono dei centrocampisti. Ferrari è un elemento sul quale faccio molto affidamento. Ha giocato a Genova, con la Sampdoria, che aveva pochi allenamenti delle gambe e questo nei giorni successivi l’ha pagato. Ora sta bene. Ciofani parte, perchè ha piacere di essere con i compagni, ma non credo che sarà a disposizione. Parte anche Benassi ma è difficile che lui sarà utilizzabile. Aiwu è squalificato. Tsadjout è infortunato, Chiriches rimane a casa perchè vogliamo recuperarlo per domenica".