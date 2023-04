Ballardini, conferenza Cremonese-Verona: “Okereke ha perso 4kg”

Cremonese-Hellas Verona, le dichiarazioni di Ballardini

L'allenatore ha analizzato il prossimo match con l'Hellas Verona: "Partita decisiva? Da quando siamo arrivati è tutto decisivo, domani è una partita molto importante. La gara di giovedì contro la Fiorentina ha aiutato perché abbiamo fatto una prestazione da squadra e preso forza, ma anche consapevolezza. Dall'altra parte però hai speso molto. Non sappiamo esattamente come stanno i ragazzi, magari oggi hanno delle sensazioni e domani magari ce ne sono altre, dobbiamo essere bravi a gestirli. Nelle partite ravvicinate abbiamo usato quasi tutti i giocatori della rosa e faremo così anche da qui in avanti.". Sugli infortunati: "Ho parlato con Chiriches e aveva ancora dei dubbi sulla convocazione, vediamo oggi. Poi gli altri dubbi sono Ciofani con la maschera che lo condiziona, ma dovrebbe essere convocabile. Tsadjout e Benassi sono fuori, Sernicola è squalificato, Dessers da valutare... Questi sono i giocatori in dubbio. Chi ha giocato tanti minuti giovedì come Felix, uscito con i crampi, Quagliata... Siamo in formissima con chi sta bene. Abbiamo oggi e domani per valutare, siamo in formissima". Su Okereke:"Ha preso una batosta in quelle due settimane di marzo, ha perso 4 kg ed è andato giù fisicamente. Si sta avvicinando sempre di più alla condizione ottimale, ma non è ancora l'Okereke che conosciamo". Poi l'elogio a Verdi: "Allenavo i ragazzi del Milan e lui era in Primavera, è un giocatore di grande talento che ha fatto benissimo a Bologna e poi è passato da Napoli, Torino... Lui può cambiare la partita in qualsiasi momento per il talento che ha, da lui può sempre scaturire un'invenzione e dovremo essere bravi a non farlo ragionare e dargli spazio. Con un briciolo di spazio in più ti mette in difficoltà".