Cremonese-Verona, Ballardini: il messaggio a Gyan e l'operato dell'arbitro

Un punto, quello contro il Verona , che alla Cremonese serve a poco o nulla. L'occasione di trovare tre punti e continuare ad alimentare le speranze salvezza, si è interrotta per i grigiorossi con la rete di Verdi nella ripresa. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Quagliata , la squadra di Ballardini ha cercato di creare qualche pericolo dalle parti dei gialloblù. Al termine della partita l'allenatore ha analizzato l'1 a 1 finale.

Cremonese-Verona, le parole di Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la partita contro il Verona: "La Cremonese ha fatto una grande partita contro una squadra molto ben attrezzata. L'arbitro? Se mi chiedete è perché il suo operato non è passato inosservato. Qualcosina ha fatto che poteva fare diversamente. Ma come sbagliano allenatori e giocatori può sbagliare anche lui, oggi abbiamo trovato una giornata non così tranquilla e lucida. Non piace parlare dell'abitro ma della mia squadra. Gol Verona? Quagliata ha commesso una leggerezza, ma anche dall'altra parte è stato altrettanto".

Poi due parole su Afena Gyan: "E' alla prima vera stagione con continuità in Serie A. Deve migliorare ancora tanto, ma ha doti di rapidità e velocità che non hanno molti. Piano piano arriveranno anche quelle tecniche e tattiche. Con le qualità che ha lui, se migliora può diventare un ragazzo molto interessante. Ma la Serie A non ti aspetta, ti vuole pronto e se non lo sei si nota".