Ballardini, conferenza Milan-Cremonese: elogi a Galdames e recupero Benassi

La Cremonese , dopo il pareggio contro il Verona , si troverà ad affrontare il Milan a San Siro. Una trasferta complicata visto che i grigiorossi hanno bisogno di punti per continuare a credere nella salvezza. Lo stesso discorso vale per i rossoneri in piena corsa per la Champions League. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa Davide Ballardini .

Milan-Cremonese, conferenza Ballardini

Davide Ballardini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan: "Viviamo con la consapevolezza di aver fatto una bella partita domenica con il Verona, e la stessa consapevolezza che domani dovremo fare molto di più e molto meglio contro il Milan. Sappiamo che chiunque giocherà, se abbiamo l’attenzione e l’umiltà giuste, riusciamo a fare buone prestazioni a prescindere da chi sarà in campo, si è visto anche a Firenze o domenica. Abbiamo la convinzione che quando siamo squadra, chiunque scenda in campo fa il suo dovere. I punti sono molto pesanti anche per loro, si stan giocando la qualificazione per la Champions. Viste le tante gare ravvicinate può essere che facciano riposare qualcuno. E’ chiaro che affrontiamo dei mostri. La Cremonese per me, a parte, la brutta partita contro l’Udinese è da un paio di mesi che fa buone partite e ottiene buoni risultati. Ora siamo sempre più chiari nell’approccio alla partita".

Sui singoli: "Benassi ha recuperato, oggi si è allenato con la squadra ed è a disposizione. Tsadjout no, ha fatto un esame ed è migliorato molto, ma probabilmente rientrerà con la squadra la settimana prossima. In generale a parte un po’ di fastidi e un po’ di stanchezza, mi sembra che la squadra stia bene. Galdames è un ragazzo che ha il gioco del calcio nel sangue. Lui sa sempre dove si deve posizionare, sa sempre cosa deve fare. La sua è una qualità innata, ha il senso del gioco naturale". In chiusura sulla formazione: "È da un po’ di tempo che giochiamo più o meno con la difesa a quattro, alternando esterni o mezze ali. Abbiamo deciso anche chi deve partire, è chiaro che finchè non lo sanno i giocatori…Noi li consideriamo tutti, vogliamo che siano tutti coinvolti, poi piano piano facciamo le nostre scelte".