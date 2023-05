Ballardini, conferenza Cremonese-Spezia: Dessers e l’elogio a Chiriches

Cremonese-Spezia, le dichiarazioni di Ballardini

Queste le parole del tecnico della Cremonese: "C’è la consapevolezza di aver fatto nell’ultimo periodo molto bene e bisogna proseguire così facendo buone prestazioni. La salvezza? Noi pensiamo alla partita contro lo Spezia, siamo ben coscienti delle difficoltà che ci sono da superare contro di loro e siamo attenti solo a quello”. Ballardini ha parlato poi dell'espulsione di Pickel: “Lui corre più degli altri, ma dopo il cervello ogni tanto non è in azione e ha quelle reazioni che non ci stanno, ma lo dico per lui prima di tutto. Mi sembra che la squadra stia abbastanza bene, con la partita di domani saranno quattro partite in nove giorni. E con così tante partite in pochi giorni bisogna essere bravi a gestirle”. Sulla partita contro il Milan e sui prossimi avversari: “Con il Milan siamo partiti timidi e timorosi, mentre loro sono partiti molto forte, ma bisogna sempre considerare l’ambiente, la qualità degli avversari, eccetera. Poi siamo diventati più consapevoli delle difficoltà che potevamo creare. Lo Spezia è una squadra che aveva altri obiettivi, a gennaio hanno fatto investimenti importanti, hanno preso Shomorudov che è molto bravo. Andiamo a incontrare una squadra che si trova in quella posizione di classifica ma che ha un rosa all’altezza della categoria molto bene assemblata”. Sul modulo: “Credo che confermeremo la difesa a quattro, anche se, come avete visto pure a Milano, spesso adattiamo un difensore centrale che fa ogni tanto il terzino. Aiwu contro il Verona da terzino destro, o Vasquez da terzino sinistro a Milano. Abbiamo tanti difensori centrali e con la difesa a quattro a meno che non giochino i due terzini ci troviamo a dover adattare un centrale in fascia”. Infine un elogio a Chiriches e gli indisponibili: “Chiriches ha confermato quello che la società aveva visto in lui ad inizio stagione. Contro il Milan ha fatto vedere di essere un giocatore di spessore, l’unica cosa è la salute: se sta bene Chiriches è quello che abbiamo visto. Squalificati a parte, domani non ci sarà Tsadjout, e Dessers proverà a fare qualcosa di più ma ieri sentiva un po’ di fastidio”.