Diretta Cremonese-Spezia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tra gli anticipi della Serie A c'è la sfida salvezza tra Cremonese e Spezia . Le due squadre arrivano da risultati diversi dopo il turno infrasettimanale. I padroni di casa hanno frenato la corsa del Milan , sfiorando anche il colpaccio a San Siro. Dall'altra parte Semplici e i suoi ragazzi dovranno necessariamente provare a fare punti dopo la sconfitta di Bergamo. In avanti, per i liguri, dubbio Nzola .

Cremonese-Spezia, il pronostico

Cremonese-Spezia, dove vederla

Il match tra Cremonese e Spezia dello Zini sarà possibile vederlo su Sky Sport Calcio o sul Sky Sport al canale 251, anche sull'app di Sky Go scaricabile su pc, tablet e smartphone. In alternativa si potrà seguire l'evento anche su Dazn o Now oltre alla diretta testuale sul nostro sito.

Cremonese, la conferenza di Ballardini

Cremonese-Spezia, probabili formazioni

Cremonese: Carnesecchi, Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri, Meité, Benassi, Felix, Galdames, Okereke, Ciofani. All. Ballardini

Spezia: Dragowski, Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou, Bourabia, Esposito, Bastoni, Verde, Shomurodov, Gyasi. All. Semplici

Arbitro: Guida di Torre Annunziata